WESCO International, Inc. est un fournisseur de distribution interentreprises, de services logistiques et de solutions de chaîne d'approvisionnement. La société mène ses activités par le biais de trois segments : Electrical & Electronic Solutions (EES), Communications & Security Solutions (CSS) et Utility & Broadband Solutions (UBS). Le segment EES fournit une gamme de produits et de solutions principalement aux marchés de la construction, de l'industrie et des fabricants d'équipements originaux (OEM). Son segment EES fournit divers produits, notamment des équipements et des fournitures électriques, des automatismes et des appareils connectés (l'Internet des objets), la sécurité, l'éclairage, les fils et câbles, la sécurité et les produits de maintenance, de réparation et d'exploitation (MRO). Son segment CSS opère sur les marchés de l'infrastructure de réseau et de la sécurité. Le segment UBS fournit des produits et des services aux services publics appartenant à des investisseurs, aux entreprises publiques d'électricité, y compris les municipalités, ainsi qu'aux fournisseurs de services mondiaux, aux fournisseurs de services sans fil et aux opérateurs à large bande.

Secteur Equipements et composants électriques