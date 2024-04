Mines d'or Wesdome Ltée est un producteur d'or canadien qui possède deux actifs souterrains à haute teneur, la mine Eagle River en Ontario et la mine Kiena au Québec. La société a mis en place un programme d'exploration souterraine et de surface dans la zone de la mine et, plus régionalement, dans les complexes Eagle River et Kiena. La mine souterraine Eagle River est située à environ 50 kilomètres à l'ouest de Wawa, en Ontario. La mine souterraine Eagle River à Wawa, en Ontario, produit de l'or à un rythme de 92 000 à 105 000 onces par an. La mine Kiena est située dans le camp aurifère potentiel de Val d'Or, au Québec. Le complexe Kiena est une ancienne mine entièrement autorisée avec un puits de 930 mètres et une usine de traitement de 2 000 tonnes par jour. La société est également exposée au gisement d'or du lac Moss, situé à environ 100 kilomètres à l'ouest de Thunder Bay, en Ontario, grâce à sa participation dans Goldshore Resources Inc.

Secteur Or