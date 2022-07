Wesdome annonce les résultats de production du deuxième trimestre 2022

TORONTO, 14 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines d’Or Wesdome ltée (TSX: WDO) (« Wesdome » ou la « Société ») annonce aujourd'hui les résultats de production du deuxième trimestre (« T2 ») 2022. Tous les chiffres sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Duncan Middlemiss, président et chef de la direction, a déclaré : « Au cours du T2, un certain nombre de problèmes opérationnels ponctuels ont eu un impact sur la production aux deux sites. À Eagle River, la production a été inférieure aux prévisions budgétaires en raison d'un défaut de fabrication d'un deuxième câble de levage neuf, ce qui a entraîné une baisse de productivité pendant deux semaines, le temps de transporter le minerai par camion jusqu’à la surface et de trouver un nouveau câble. De plus, l'un des réservoirs de lixiviation de l'usine, qui devait être remplacé plus tard dans l'année, s'est brisé à la mi-juin, ce qui a eu un impact sur la production à l'usine pendant près d'une semaine. Une fois ces deux problèmes résolus, nous avons été en mesure d'extraire et de traiter le minerai à teneur considérablement plus élevée prévu pour juin. Cependant, les ventes d'or ont été inférieures, car le traitement et le raffinement du minerai ont été reportés au T3.

À Kiena, les défis de la chaîne d'approvisionnement à l'échelle de l'industrie qui ont retardé la livraison de l'équipement souterrain au T1 ont également retardé la livraison de composants électriques clés pour l'achèvement de l'usine de remblayage en pâte. Par conséquent, la progression du taux d'extraction a été plus lente, ce qui nous met actuellement en retard de 3 à 4 mois par rapport à notre plan initial pour 2022.

Bien que nous ayons précédemment indiqué que nous nous attendions à ce que la production en 2022 soit fortement concentrée au second semestre, la Société réévalue actuellement ses prévisions de production pour 2022 et nous serons en mesure de publier nos attentes pour le reste de l'année avec nos états financiers du T2 le 10 août prochain. »

Amounts are denominated in Canadian dollars Second Quarter Year-to-Date 2022 2021 Variance

% +/(-) 2022 2021 Variance

% +/(-) Ore milled (tonnes) Eagle River 59,964 63,057 (3,093) (5%) 113,181 116,596 (3,415) (3%) Mishi 7,685 9,347 (1,662) (18%) 19,558 26,567 (7,009) (26%) Kiena 26,478 0 26,478 0% 47,640 0 47,640 0% 94,127 72,404 21,723 30% 180,379 143,163 37,216 26% Head grade (grams per tonne, “g/t”) Eagle River 9.6 15.1 (5.5) (36%) 10.6 14.1 (3.5) (25%) Mishi 2.8 2.4 0.4 17% 3.3 2.4 0.9 38% Kiena 10.6 0.0 10.6 0% 9.3 0.0 9.3 0% Gold production (ounces) Eagle River 17,756 29,836 (12,080) (40%) 37,090 51,232 (14,142) (28%) Mishi 570 539 31 6% 1,735 1,707 28 2% Kiena 8,914 0 8,914 0% 14,026 0 14,026 0% Total Gold Production 27,240 30,375 (3,135) (10%) 52,851 52,939 (88) (0%) Production sold (ounces)3 26,000 28,500 (2,500) (9%) 54,000 50,957 3,043 6% Revenue from gold sales ($ millions)4 $61.9 $63.8 ($1.9) (3%) $128.5 $109.7 $18.8 17% Average realized price per ounce2 $2,380 $2,239 141 6% $2,379 $2,232 147 7%

Notes :

Les nombres ne correspondent pas toujours à la somme des chiffres en raison des arrondissements. Le prix moyen réalisé par once est une mesure non conforme aux IFRS et est calculé en divisant les revenus déclarés des ventes d'or par le nombre d'onces vendues pour une période donnée. Veuillez vous référer au rapport de gestion intermédiaire de la Société pour la période se terminant le 30 juin 2022 déposé sur SEDAR pour les calculs. La production vendue pour les six premiers mois de 2021 comprend 1 793 onces d'or vendues à partir de l'échantillon en vrac de Kiena qui a été traité au T4 2020 et vendu au T1 2021. Les revenus des six premiers mois de 2021 excluent 3,9 millions de dollars de revenus provenant de l'échantillon en vrac de Kiena, qui a été traité au T4 2020 et vendu au T1 2021. Les revenus accessoires ont été crédités contre le coût de l'actif d'exploration Kiena.

Divulgation technique

Le contenu technique du présent communiqué a été compilé, révisé et approuvé par Frédéric Langevin, Ing., chef des opérations, une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 - Normes de divulgation pour les projets miniers.

COVID-19

La santé et la sécurité de nos employés, entrepreneurs, vendeurs et consultants sont la priorité absolue de la Société. En réponse à l'épidémie de la COVID-19, Wesdome a adopté toutes les directives de la santé publique concernant les mesures et les protocoles de sécurité sur l'ensemble de ses sites miniers et son siège social. Ces protocoles sont toujours en place sur tous les sites malgré l'assouplissement de certaines directives provinciales en matière de santé publique. De plus, notre groupe de travail interne dédié au COVID-19 continue de suivre l'évolution de la situation et de mettre en œuvre des politiques et des programmes destinés à protéger ceux qui font affaire avec la Société.

À ce jour, la Société a réussi à maintenir ses activités grâce à des mesures de précaution et de planification. Toutefois, rien ne garantit que cela se poursuivra, malgré nos meilleurs efforts, avec l'émergence de nouveaux variants hautement contagieux tels qu'Omicron. À ce jour, la Société a été affectée par l'apparition de ce dernier variant, les employés des opérations et du siège social ayant été infectés, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur notre capacité à respecter les délais et les objectifs prévus. Par conséquent, la production future réelle et les prévisions de production de la Société sont sujettes à des niveaux de risque plus élevés que d'habitude. Nous continuons à suivre de près la situation et nous fournirons des mises à jour dès qu'elles seront disponibles.

À PROPOS DE WESDOME

Wesdome est un producteur d'or canadien qui possède deux actifs souterrains à haute teneur au Canada, la mine Eagle River, en Ontario, et la mine Kiena, au Québec, récemment remise en service. La Société conserve également une exposition significative au gisement d'or Moss Lake en Ontario par le biais de sa participation dans Goldshore Resources Inc. L'objectif principal de la Société est de tirer parti de manière responsable de cette plateforme d'exploitation et d'un portefeuille de projets d'exploration existants et nouveaux de grande qualité afin de devenir le prochain producteur d'or intermédiaire du Canada. Les actions de Wesdome se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « WDO » et elles sont également inscrites à la OTCQX sous le symbole « WDOFF ».

