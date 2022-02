La tempête de pandémie fait chuter les bénéfices de la société australienne Wesfarmers

Le conglomérat australien de la vente au détail Wesfarmers Ltd a annoncé une chute de ses bénéfices au premier semestre et a réduit son dividende après que la plupart de ses activités aient été touchées par des épidémies successives de COVID-19 et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, ce qui a entraîné une forte baisse de ses actions.

Normalement considérés par les investisseurs comme un avantage stratégique, les intérêts diversifiés du conglomérat se sont avérés être une faiblesse à un moment où l'Australie a passé des mois sous confinement en raison de la variante delta, suivie par une spirale d'absentéisme des travailleurs alors que la souche Omicron a vu le nombre de cas exploser.

L'unité phare de la société, qui génère 70 % des bénéfices, la chaîne de magasins de bricolage Bunnings, a enregistré une rare baisse de ses bénéfices, car l'inflation liée aux blocages de la chaîne d'approvisionnement a fait grimper les coûts des matériaux de base tels que le bois et l'acier, tandis que les fermetures de magasins imposées par le gouvernement ont gelé le commerce physique.

Le PDG Rob Scott a déclaré que si les restrictions liées à la pandémie étaient en train d'être levées, "nous constatons certainement une pression inflationniste dans tous les domaines".

Outre les coûts de l'entreprise, les prix du carburant sont restés "à des niveaux très élevés et cela a également un impact sur les familles qui essaient d'équilibrer leur budget", a-t-il déclaré aux journalistes.

Pour les six mois à fin décembre, le bénéfice net global a chuté de 14,2 % à 1,21 milliard de dollars australiens (871 millions de dollars), conformément à ses prévisions précédentes.

Mais ce résultat est dû aux ventes de biens immobiliers et à une contribution meilleure que prévue de son unité de produits chimiques industriels. La société a déclaré un dividende intérimaire de 80 cents, contre 88 cents au semestre précédent de décembre.

Les actions de Wesfarmers, basée à Perth, 11e entreprise australienne en termes de capitalisation boursière, étaient en baisse de 7 % en milieu d'après-midi, leur plus forte baisse en deux ans, contre un gain de 1 % sur le marché plus large.

"Le résultat est le signe avant-coureur des choses à venir dans le pays du commerce de détail traditionnel", a déclaré James McGlew, directeur exécutif du courtage en valeurs mobilières des entreprises chez Argonaut Securities, qui détient des actions Wesfarmers.

"Les conditions sont difficiles et les détaillants en ligne grignotent les parts de marché des acteurs traditionnels. La baisse du dividende n'a pas été bien accueillie, même si elle était prévisible au vu des résultats."

Si le résultat principal a été signalé, "nous considérons le communiqué détaillé comme négatif", ont écrit les analystes de la maison de courtage Jefferies dans une obligation.

La chaîne de fournitures de papeterie de Wesfarmers, Officeworks, un bénéficiaire initial de la ruée vers le travail à domicile due à la pandémie, a vu son bénéfice chuter de 18% en raison de pénuries de stock et de fermetures de magasins.

Son unité de grands magasins à prix réduits Kmart, qui n'est pas liée à Kmart aux États-Unis et qui comprend des magasins de la marque Target, a enregistré la plus forte baisse de bénéfices, de 63 %, en raison des mêmes facteurs. L'unité a perdu environ un quart des jours d'ouverture de ses magasins au cours de la période.

(1 $ = 1,3895 dollar australien) (Rapports de Byron Kaye, Shashwat Awasthi et Tejaswi Marthi ; Montage de Sherry Jacob-Phillips et Stephen Coates)