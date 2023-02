Le bénéfice au premier semestre de Wesfarmers est soutenu par de bonnes conditions commerciales et les prix des matières premières.

Le bénéfice avant impôt de la division Bunnings de la société, qui est la chaîne de quincaillerie n° 1 en Australie, s'est élevé à 1,28 milliard de dollars australiens (894,34 millions de dollars) pour le semestre clos le 31 décembre. 1 chaîne de quincaillerie en Australie, s'est élevé à 1,28 milliard de dollars australiens (894,34 millions de dollars) pour le semestre clos le 31 décembre, soit une hausse de 1,5 % par rapport à l'année précédente.

"Bunnings a enregistré des ventes et des bénéfices solides, ainsi que de bons résultats pour le groupe Kmart et WesCEF (Wesfarmers Chemicals, Energy and Fertilisers')", a déclaré le directeur général Rob Scott.

Le bénéfice net semestriel après impôts s'est élevé à 1,38 milliard de dollars australiens, contre 1,21 milliard de dollars australiens un an plus tôt. Ce chiffre a dépassé les attentes des analystes qui tablaient sur 1,37 milliard de dollars australiens, selon les données de Refinitiv.

La société a déclaré un dividende intérimaire de 88 cents australiens par action, soit une augmentation de 10,0 % par rapport à l'année précédente.

(1 $ = 1,4312 dollars australiens)