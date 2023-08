Wesfarmers Limited est une société basée en Australie, qui est engagée dans diverses activités commerciales telles que l'amélioration de la maison et la vie en plein air ; l'habillement et les marchandises générales ; les fournitures de bureau ; la santé, la beauté et le bien-être ; les produits chimiques, l'énergie et les engrais, et les produits industriels et de sécurité. Ses segments comprennent Bunnings ; Kmart Group ; Officeworks ; Wesfarmers Chemicals, Energy and Fertilisers (WesCEF) ; Industrial and Safety ; Health ; Catch ; et Other. Le segment Bunnings est un détaillant de produits d'amélioration de la maison et de produits d'extérieur en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le segment Kmart Group comprend Kmart et Target et exploite plus de 452 magasins en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le segment Officeworks est un détaillant et fournisseur de produits et solutions de bureau pour les petites et moyennes entreprises, les étudiants et les ménages. Le segment WesCEF gère un portefeuille d'entreprises durables. Le segment Industrial and Safety est un fournisseur de produits et services industriels, de sécurité et de vêtements de travail.