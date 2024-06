West African Resources Limited est une société d'exploitation aurifère basée en Australie. La société est engagée dans l'exploitation minière, le traitement des minéraux, l'exploration, le développement de projets, la durabilité communautaire et sociale, et la réhabilitation dans le pays ouest-africain du Burkina Faso. Elle opère à travers deux segments : le segment des opérations minières, qui comprend les opérations du projet aurifère de Sanbrado situé au Burkina Faso, et le segment de la construction et de l'exploration et de l'évaluation (E&E), qui comprend les mines en construction et les projets d'exploration et d'évaluation dans d'autres lieux que Sanbrado. Le projet aurifère de Sanbrado est situé à environ 90 kilomètres à l'est-sud-est de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Son projet aurifère de Kiaka est situé à environ 45 km au sud de la mine d'or de Sanbrado au Burkina Faso. Le projet aurifère Toega est situé à 14 km au sud-ouest de la mine d'or de Sanbrado. Son portefeuille de concessions comprend plus de 1 385 km2 dans la région de la faille de Markoye, dans le centre et le sud du Burkina Faso.

Secteur Or