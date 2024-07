West Bancorporation, Inc. est une société holding financière. La société possède la West Bank (la Banque), qui est une banque de proximité axée sur les entreprises. La banque offre à ses clients un service complet de banque de proximité et de services fiduciaires. La banque offre une gamme de crédits à ses clients, y compris des prêts commerciaux, immobiliers et à la consommation. Elle propose également des services fiduciaires, notamment l'administration de successions, de curatelles, de fiducies personnelles et de comptes d'agence. La société opère sur les marchés, notamment le centre de l'Iowa, qui correspond généralement à la zone métropolitaine de Des Moines, l'est de l'Iowa, qui comprend les environs d'Iowa City et de Coralville, et le sud du Minnesota, qui comprend les villes de Rochester, Owatonna, Mankato et St. La banque offre une gamme complète de services de dépôt, y compris des comptes chèques, des comptes d'épargne et des comptes du marché monétaire, ainsi que des certificats de dépôt à terme. Elle propose également des services bancaires en ligne, des services bancaires mobiles et des services de gestion de trésorerie.