West Fraser Timber Co. Ltd. : Bon timing pour accompagner la tendance

Données financières CAD USD EUR CA 2021 12 451 M 10 305 M 8 415 M Résultat net 2021 3 547 M 2 936 M 2 397 M Tréso. nette 2021 2 970 M 2 458 M 2 008 M PER 2021 2,93x Rendement 2021 0,83% Capitalisation 11 231 M 9 300 M 7 591 M VE / CA 2021 0,66x VE / CA 2022 0,65x Nbr Employés 11 000 Flottant 80,9% Prochain événement sur WEST FRASER TIMBER CO. LTD. 22/07/21 Premier semestre 2021 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 132,68 CAD Dernier Cours de Cloture 92,37 CAD Ecart / Objectif Haut 84,0% Ecart / Objectif Moyen 43,6% Ecart / Objectif Bas -2,86% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Raymond W. Ferris President, Chief Executive Officer & Director Christopher Andrew Virostek Chief Financial Officer & Vice President-Finance Henry Holman Ketcham Chairman Chuck Watkins Vice President-Capital & Technology Robert Lawrence Phillips Lead Independent Director