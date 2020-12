West Fraser Timber Co. Ltd. : Pas de retournement en vue

Données financières CAD USD EUR CA 2020 5 822 M 4 548 M 3 763 M Résultat net 2020 681 M 532 M 440 M Dette nette 2020 283 M 221 M 183 M PER 2020 7,86x Rendement 2020 1,00% Capitalisation 5 509 M 4 304 M 3 561 M VE / CA 2020 0,99x VE / CA 2021 0,92x Nbr Employés 8 200 Flottant 74,6% Prochain événement sur WEST FRASER TIMBER CO. LTD. 19/01/21 Assemblée extraordinaire Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 8 Objectif de cours Moyen 81,35 CAD Dernier Cours de Cloture 80,21 CAD Ecart / Objectif Haut 18,4% Ecart / Objectif Moyen 1,42% Ecart / Objectif Bas -30,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Raymond W. Ferris President, Chief Executive Officer & Director Henry Holman Ketcham Executive Chairman Christopher Andrew Virostek Chief Financial Officer & Vice President Chuck Watkins Vice President-Capital & Technology Robert Lawrence Phillips Lead Independent Director