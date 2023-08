West Fraser Timber Co. Ltd. est une société diversifiée de produits du bois. La société est engagée dans la fabrication, la vente, la commercialisation et la distribution de bois d'œuvre, de produits de bois d'ingénierie, y compris les panneaux à copeaux orientés (OSB), le bois d'œuvre, le bois de placage stratifié (LVL), les panneaux de fibres à densité moyenne (MDF), le contreplaqué, les panneaux de particules, la pâte à papier, le papier journal, les copeaux de bois et autres résidus et l'énergie renouvelable. Ses produits sont utilisés dans la construction, la réparation et la rénovation de maisons, les applications industrielles, les papiers, les tissus et les matériaux pour boîtes. Ses segments comprennent le bois d'œuvre, les produits de bois d'ingénierie d'Amérique du Nord (NA EWP), la pâte et le papier et les produits de bois d'ingénierie d'Europe. Les activités de la société consistent en environ 34 scieries, 15 installations de panneaux OSB, six installations d'énergie renouvelable, cinq usines de pâtes et papiers, trois installations de contreplaqués, trois installations de MDF, deux installations de panneaux de particules, une installation de LVL, une installation de bois traité et une installation de placage. Elle exerce ses activités principalement au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe.

Secteur Sylviculture