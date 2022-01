« West Island Brands » débutera les ventes au Québec 17/01/2022 | 14:35 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 17 janvier 2022) - «West Island Brands Inc.» (CSE: WIB) (FSE: 39N0) (OTCQB: WIBFF) (« West Island » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer que la filiale de la Société, Biotechnologie RoyalMax Canada Inc. exerçant ses activités sous la dénomination de Culture de l'Ouest-de-l'Île (« West Island Culture ») a signé une lettre d'intention « LOI » avec la Société Québécoise Du Cannabis « SQDC ». La SQDC est le seul distributeur et détaillant de cannabis légal dans la province de Québec. Le Québec est la deuxième plus grande province du Canada. West Island Culture a été approuvé pour une liste de quatre nouveaux SKU. Deux des souches approuvées sont des produits vendus sous la marque premium OUEST™. Les variétés sont du cannabis de qualité supérieure avec une teneur élevée en THC approchant les 30 pour cent et des niveaux de terpène en moyenne supérieurs à 3 pour cent. Les produits de la marque OUEST™ sont des produits de haute qualité. West Island Culture présentera également deux souches sous l'étiquette CITOYEN™. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une marque de fleurs à prix raisonnables. Proposant aux consommateurs des produits de haute qualité comprenant une liste de produits riche en terpènes. Le PDG de West Island Brands, Boris Ziger, déclare : « Nous sommes extrêmement heureux de présenter notre marque OUEST™ de cannabis de qualité supérieure et notre marque CITOYEN™ dans notre province natale, au Québec. Alors que nous apportons de nouveaux produits dans la province, nous espérons que nous pourrons bien servir les consommateurs québécois avec des produits uniques, par une entreprise basée au Québec. » La direction continue d'étendre de manière agressive l'empreinte commerciale et de production de la Société à d'autres provinces canadiennes. À propos de « West Island Brands » West Island est une entreprise innovante aux multiples facettes dans le domaine du cannabis au Québec. Sa filiale, Biotechnologie RoyalMax Canada Inc. (Culture de l'Ouest-de-l'Île) est titulaire d'une licence de Santé Canada basé à Dorval, au Québec, avec une licence de culture, de traitement (« processing »), des ventes médicales et de vente. La Société continue de travailler avec Yunify Natural Technologies, une entreprise québécoise de recherche et d'innovation dans le domaine de la santé et des soins personnels, pour développer des produits exclusifs pour l'Culture de l'Ouest-de-l'Île, notamment des topiques et des brumes ioniques. Grâce à son acquisition de Trichome Treats, un chocolatier, la Société a l'intention d'introduire des produits comestibles dans la gamme de produits de Culture de l'Ouest-de-l'Île. Pour plus d'informations sur West Island Brands, veuillez visiter le site Web à l'adresse : westislandbrands.com Au nom du conseil d'administration

CULTURE DE L'OUEST DE L'ÎLE INC.

Boris Ziger

Boris Ziger, PDG & Président Les documents publics de la Société peuvent être consultés sur www.sedar.com et www.thecse.com. Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Boris Ziger, CEO:

Téléphone : 416-304-9935

Courriel : info@westislandbrands.com

Site Web : www.westislandbrands.com Avis de non-responsabilité pour l'information prospective Certaines informations contenues dans le présent communiqué de presse peuvent constituer de l'information prospective. Cette information est fondée sur les attentes actuelles qui sont assujetties à des risques et à des incertitudes importants qui sont difficiles à prévoir. Les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats suggérés dans les énoncés prospectifs. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats réels pourraient différer de ceux reflétés dans les énoncés prospectifs à moins et jusqu'à ce que les lois sur les valeurs mobilières applicables à la Société l'exigent. Des renseignements supplémentaires sur les risques et les incertitudes figurent dans les documents déposés par la Société auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières, qui sont disponibles à l'adresse www.sedar.com. La CSE et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la CSE) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/110215

