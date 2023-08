Le Japon s'est préparé à l'arrivée du typhon Lan, les compagnies aériennes et ferroviaires ayant annulé leurs services dans les zones centrales de l'île principale du pays, où il devrait frapper mardi.

Lan, la septième tempête tropicale de la saison, se trouvait dans l'océan Pacifique, près du centre du Japon, et se dirigeait vers le nord-ouest à une vitesse de 15 kilomètres par heure (9,3 miles par heure) lundi, avec une vitesse de vent maximale de 139 km/h et des rafales pouvant atteindre 195 km/h, a déclaré l'Agence météorologique japonaise (JMA).

Le bord extérieur de la tempête devrait atteindre la côte de la préfecture de Wakayama vers 9 heures (0000 GMT), puis se diriger vers le nord au-dessus des principales agglomérations d'Osaka et de Kyoto. La JMA a mis en garde contre des pluies et des vents violents, ainsi que contre le risque d'inondations et de glissements de terrain.

Japan Airlines et ANA Holdings ont annulé de nombreux vols sur la trajectoire de la tempête. La compagnie West Japan Railway a annoncé la suspension des liaisons du train à grande vitesse Tokaido Shinkansen entre Nagoya et Osaka toute la journée de mardi, ainsi que du Sanyo Shinkansen entre Osaka et Okayama.

Cette tempête fait suite au typhon Khanun, qui a serpenté dans le Pacifique nord-ouest pendant des jours avant de s'abattre sur le sud du Japon, puis de se diriger vers le nord pour frapper la Corée du Sud, la Chine et l'Extrême-Orient russe.

Le typhon Lan menace de perturber l'une des saisons les plus chargées du Japon, celle des vacances d'été Obon, au cours de laquelle de nombreuses personnes prennent des vacances et retournent dans leur ville natale.

Universal Studios Japan a annoncé la fermeture de son parc à thème d'Osaka mardi, tandis que le tournoi national de baseball des lycées Koshien, une tradition estivale suivie par des millions de personnes, a annulé tous les matchs de la journée.