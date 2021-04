West Pharmaceutical Services, Inc. : Toujours du potentiel

Données financières USD EUR CA 2021 2 554 M - 2 123 M Résultat net 2021 457 M - 380 M Dette nette 2021 - - - PER 2021 52,5x Rendement 2021 0,21% Capitalisation 23 572 M 23 572 M 19 593 M Capi. / CA 2021 9,23x Capi. / CA 2022 8,62x Nbr Employés 9 200 Flottant 97,8% Prochain événement sur WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. 20/04/21 Détachement de dividende Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 309,17 $ Dernier Cours de Cloture 319,19 $ Ecart / Objectif Haut 14,4% Ecart / Objectif Moyen -3,14% Ecart / Objectif Bas -32,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Eric Mark Green President, Chief Executive Officer & Director Bernard J. Birkett Chief Financial Officer, Treasurer & Senior VP Patrick J. Zenner Non-Executive Chairman Silji Abraham Chief Technology Officer & Senior Vice President David A. Montecalvo SVP, Chief Operations & Supply Chain Officer