West Red Lake Gold Mines Ltd, anciennement DLV Resources Ltd, est une société canadienne. La société se concentre sur l'exploration et le développement de l'or dans le prolifique district aurifère de Red Lake, dans le nord-ouest de l'Ontario, au Canada. Le projet West Red Lake de la société est situé sur la ceinture de roches vertes archéennes de Red Lake, qui abrite les mines d'or à haute teneur du district aurifère de Red Lake. Le projet West Red Lake de la société comprend une propriété d'environ 3100 hectares englobant trois anciennes mines d'or, à savoir la mine Rowan, la mine Red Summit et la mine Mount Jamie. La propriété de la mine Rowan comprend environ 119 claims. La propriété de la mine Mount Jamie est détenue à 100 % et comprend environ 26 claims. La propriété de la mine Red Summit comprend plus de deux claims brevetés détenus à 100 % et situés dans la propriété de la mine Rowan. La zone NT est située sur la partie de la propriété de la mine Rowan du projet West Red Lake.

Secteur -