West Vault Mining Inc. est une société canadienne d'exploration et de développement miniers. La société se concentre sur le développement du projet aurifère de lixiviation en tas Hasbrouck, qui comprend la mine Hasbrouck et la mine Three Hills (ensemble, le projet aurifère Hasbrouck) au Nevada. Son projet phare est constitué des propriétés aurifères Hasbrouck et Three Hills. Le projet aurifère Hasbrouck est situé sur l'autoroute 95 entre Reno et Las Vegas, au Nevada. Le projet Hasbrouck comprend environ 11 361 acres autour de deux gisements d'or-argent oxydé, Hasbrouck, et à plus de huit kilomètres au nord, Three Hills. Le projet aurifère Hasbrouck comprend la mine Hasbrouck et la mine Three Hills, ainsi que les terrains environnants, situés près de Tonopah, au Nevada. Les filiales de la société comprennent WK-Allied Hasbrouck LLC et WK Mining (USA) Ltd.

Secteur Sociétés minières intégrées