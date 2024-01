West Wits Mining Limited est une société basée en Australie qui se concentre sur l'exploration, le développement et la production de métaux précieux et de base. Les projets de la société comprennent le projet du bassin de Witwatersrand (WBP) et le projet Mt Cecelia. Le projet du bassin de Witwatersrand est situé dans la région aurifère du Central Rand Goldfield d'Afrique du Sud ; il s'agit d'un projet aurifère de 4,28 millions d'onces (Moz). Le bassin de Witwatersrand est une formation géologique largement souterraine qui fait surface dans le Witwatersrand. En Australie occidentale, la société explore l'or et les métaux de base au projet Mt Cecelia dans un district qui soutient plusieurs projets, tels que la mine de manganèse Woodie Woodie, les mines de cuivre Nifty et d'or/cuivre/argent Telfer. Le projet Mt Cecelia est situé à la frontière des provinces d'East Pilbara et de Paterson en Australie occidentale et couvre environ 225 kilomètres carrés (km2) de terrain prospectif, stratégiquement situé à côté des tenements détenus par Rio Tinto Ltd.

Secteur Sociétés minières intégrées