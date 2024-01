Westamerica Bancorporation est une société holding bancaire. La société offre une gamme complète de services bancaires aux particuliers et aux entreprises de la Californie du Nord et du Centre par l'intermédiaire de sa banque filiale, la Westamerica Bank (la Banque). La Banque est une banque commerciale agréée par l'État, qui fournit des financements aux consommateurs et aux entreprises et possède des succursales dans le nord et le centre de la Californie. Les principales communautés desservies sont situées dans le nord et le centre de la Californie, depuis les comtés de Mendocino, Lake et Nevada au nord jusqu'au comté de Kern au sud. En outre, la Banque possède Community Banker Services Corporation (CBSC), une société qui fournit à l'entreprise et à ses filiales des services de traitement des données et d'autres fonctions de soutien. La Banque exerce des activités bancaires par l'intermédiaire de 77 succursales réparties dans 21 comtés du nord et du centre de la Californie. Elle est propriétaire de 28 bureaux bancaires et d'un centre de services administratifs centralisés et loue 55 installations.

Secteur Banques