Western Alaska Minerals Corp. est une société d'exploration minière. Le portefeuille de la société se compose de cinq gisements minéraux contenant de l'or, de l'argent, du cuivre, du plomb et du zinc à différents stades d'exploration et styles de gisement, y compris un gisement de remplacement de carbonate (CRD) et une ancienne mine d'or oxydé en production. Le district contient plusieurs gisements. La société détient toutes les concessions dans le district, qui est situé dans l'ouest de l'Alaska, près du fleuve Yukon, et couvre environ 73 120 acres (29 591 hectares). Ses gisements minéraux comprennent la propriété Round Top, en Alaska, le projet Illinois Creek Mine, en Alaska, et la propriété Honker, en Alaska. La propriété Round Top consiste en 92 titres miniers d'État, situés dans les districts miniers du Mont McKinley et de Nulato en Alaska. La propriété Honker consiste en 24 titres miniers d'État, situés dans le district minier du Mont McKinley en Alaska. Le projet Illinois Creek, situé dans le district minier du mont McKinley en Alaska.

Secteur Sociétés minières intégrées