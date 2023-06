Western Alliance Bancorporation : JPMorgan Chase favorable sur le dossier

Western Alliance Bancorporation est une société holding bancaire. La société propose un éventail complet de capacités personnalisées de gestion des prêts, des dépôts et de la trésorerie, y compris / le transfert de fonds et d'autres offres de paiement numérique par l'intermédiaire de sa filiale bancaire en propriété exclusive, Western Alliance Bank (WAB). La WAB opère à travers cinq divisions bancaires à service complet : Alliance Bank of Arizona (ABA), Bank of Nevada (BON), Bridge Bank (Bridge), First Independent Bank (FIB) et Torrey Pines Bank (TPB). La société fournit également une gamme de services financiers spécialisés aux entreprises clientes à travers le pays, y compris des services bancaires hypothécaires par l'intermédiaire d'AmeriHome et des services de paiement numérique pour l'industrie juridique des recours collectifs. En outre, la société possède deux filiales non bancaires, CS Insurance Company (CSI) et Western Alliance Trust Company, N.A. (WATC). CSI est une compagnie d'assurance captive. WATC fournit des services fiduciaires aux entreprises et des solutions d'administration de prêts à effet de levier.

Secteur Banques