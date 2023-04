Les fonds spéculatifs ont acheté des actions financières dans le contexte des turbulences bancaires, selon S&P

"Les fonds spéculatifs ont utilisé le stress bancaire comme une opportunité d'achat précoce, rejetant les spéculations sur l'existence d'une crise importante", a déclaré S&P, ajoutant que les sociétés ont augmenté leur exposition aux valeurs financières de 5,5 %, après l'avoir réduite de 3,9 % en février. Les investisseurs particuliers ont également augmenté leurs paris de 1 %.

Les fonds spéculatifs ont augmenté leur exposition aux valeurs financières plus que tout autre secteur, selon S&P, qui suit les actifs cotés aux États-Unis. En mars, les fonds spéculatifs ont investi 13,5 milliards de dollars dans des actions de tous les secteurs.

Le positionnement des fonds spéculatifs dans le secteur bancaire est intervenu au cours d'un mois marqué par la faillite des banques américaines Silicon Valley Bank et Signature Bank, suivie du sauvetage de Credit Suisse.

"Le groupe a vu une opportunité d'acquérir des noms bancaires à une baisse significative et, pour ce faire, a vendu des participations dans les secteurs plus performants des matériaux et de l'énergie", a écrit Christopher Blake, directeur exécutif de S&P Global Issuer Solutions.

Citadel, l'un des fonds spéculatifs les plus rentables au monde, a déclaré en mars, dans une déclaration réglementaire, avoir acquis une participation de 5,3 % dans Western Alliance Bancorporation, ce qui a été considéré comme un signe de confiance dans ce secteur sinistré.

Les gestionnaires d'actifs traditionnels, un autre groupe d'investisseurs suivis par S&P, ont réduit leur position dans le secteur financier de 1,1 % et ont également supprimé 20,2 milliards de dollars d'actions dans d'autres secteurs.

Dans l'ensemble, le secteur financier ne s'est pas remis des pertes subies. L'indice KBW Bank et l'indice S&P 500 Banks sont respectivement en baisse de 18,6 % et de 12,9 % depuis le début de l'année, et tous deux sont à peu près stables en avril.