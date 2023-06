Western Asset Mortgage Capital Corporation : JonesTrading Institutional Services passe à neutre sur le dossier

Western Asset Mortgage Capital Corporation est une société d'investissement immobilier (REIT). L'objectif de la société est de fournir à ses actionnaires des rendements attrayants ajustés au risque, principalement par le biais d'un dividende attrayant, qu'elle entend soutenir par des bénéfices distribuables durables, ainsi que par le potentiel de rendements plus élevés par le biais de l'appréciation du capital. La société investit, finance et gère un portefeuille de titres liés à l'immobilier, de prêts entiers et d'autres actifs financiers. Le portefeuille de la société se compose de prêts résidentiels non qualifiés (non-QM), de titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles (RMBS), de prêts commerciaux, de titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS) et, dans une moindre mesure, de titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles de l'Agence, de titres de transfert de risque d'entités parrainées par le gouvernement (GSE), de prêts-relais résidentiels et de titres adossés à des actifs (ABS) décrochés d'un portefeuille de prêts étudiants privés.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé