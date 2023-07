AG Mortgage Investment Trust Inc, une société de placement immobilier (REIT) gérée par Angelo Gordon & Co, a déclaré jeudi qu'elle avait fait une offre en actions et en espèces pour Western Asset Mortgage Capital Corp, une société homologue gérée par Franklin Resources Inc, qui l'évalue à environ 300 millions de dollars, y compris la dette.

Si elle est acceptée, l'offre d'AG Mortgage perturberait l'accord de fusion entre Western Asset Mortgage et Terra Property Trust Inc (TPT), une société de placement immobilier gérée par Mavik Capital Management LP.

L'accord avec TPT valorisait Western Asset Mortgage à l'époque à 17,30 dollars par action. Les actions de Western Asset Mortgage ont considérablement baissé depuis, clôturant mercredi à 8,35 dollars. Cela s'explique par le fait que les investisseurs sont sceptiques quant à la valeur des actions de TPT, qui ne sont pas cotées sur une grande place boursière.

L'offre d'AG Mortgage équivaut à 9,88 dollars par action, soit une prime de 18,2 %, selon une lettre qu'AG Mortgage a envoyée jeudi à Western Asset Mortgage, dont Reuters a eu connaissance et qu'AG Mortgage a rendue publique par la suite. La contrepartie se compose de 8,90 dollars par action payable en actions AG Mortgage et de 0,98 dollar par action payable en numéraire.

"Notre action est cotée à la Bourse de New York avec une valeur observable, alors que les actions de TPT ne sont pas cotées et n'ont jamais été évaluées par les marchés publics par le biais d'une cotation en bourse", a écrit le PDG d'AG Mortgage, T.J. Durkin, dans la lettre.

Western Asset Mortgage n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur l'offre. Dans un communiqué, TPT a déclaré qu'elle restait engagée dans l'opération et a fait valoir que la fusion proposée "représente la transaction la plus convaincante pour les actionnaires" de Western Asset Mortgage.

AG Mortgage a également proposé de renoncer à environ 2,4 millions de dollars de frais de gestion après la conclusion de l'opération, et a proposé d'élargir son conseil d'administration pour y inclure deux des administrateurs indépendants de Western Asset Mortgage. AG Mortgage a ajouté que l'opération proposée n'était soumise à aucune condition de financement.

Western Asset Mortgage investit dans des prêts résidentiels entiers et des titres adossés à des créances hypothécaires, tout comme AG Mortgage. Angelo Gordon, une société d'investissement axée sur le crédit et l'immobilier qui gère actuellement environ 73 milliards de dollars d'actifs, a accepté en mai de se vendre à la société de capital-investissement TPG Inc. pour 2,7 milliards de dollars. (Reportage d'Anirban Sen à New York, édition de Stephen Coates et Matthew Lewis)