Western Atlas Resources Inc. est une société canadienne qui se concentre sur l'acquisition et le développement de projets de métaux précieux évolutifs dans des juridictions minières de premier plan. La filiale à 100 % de la société, 5530 Nunavut Inc. détient ses intérêts dans le projet Meadowbank situé au Nunavut, Canada. Le projet Meadowbank consiste en environ 580 kilomètres carrés (km2) de concessions minières situées le long de la tendance et immédiatement adjacentes aux mines d'or Meadowbank et Amaruq d'Agnico Eagle. La société détient également des droits miniers sur les concessions Increible 4A et Increible 4B près de la ville d'El Callao, dans l'État de Bolivar, au Venezuela (le projet Increible). Le projet Increible est situé dans la région d'El Callao, dans l'État de Bolivar, et comprend deux concessions adjacentes couvrant un total de 2 217 hectares qui se trouvent immédiatement au nord et à côté du prospect La Victoria et à trois kilomètres au nord de la ville d'El Callao.

Secteur Or