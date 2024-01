Western Bulk Chartering AS est une société norvégienne qui fournit des services de transport maritime. La société est un opérateur mondial sur le marché du transport maritime de vrac sec Supramax/Ultramax et Handysize et exploite une flotte affrétée de plus de 110 navires. La société fait correspondre des cargaisons avec des navires dans toutes les conditions du marché, en affrétant des navires auprès de divers armateurs et en transportant des cargaisons pour des clients dans le monde entier. La société opère en Norvège, à Singapour, aux États-Unis d'Amérique, à Dubaï, au Chili, en Suède et au Maroc.

Secteur Frêt maritime et logistique