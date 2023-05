Kioxia et Western Digital accélèrent les négociations en vue d'une fusion, alors que la demande de puces mémoire s'effondre -sources

Kioxia Holdings Corp et Western Digital Corp sont en train d'accélérer les négociations en vue d'une fusion et de mettre au point la structure de l'accord, ont déclaré deux sources ayant une connaissance directe du dossier, alors que l'effondrement du marché des mémoires flash exerce une nouvelle pression de consolidation sur les numéros 2 et 4 mondiaux.

Le japonais Kioxia et le fabricant de puces américain Western Digital ont été durement touchés par la chute de la demande et la surabondance de l'offre. Le regroupement de leurs activités dans le domaine des mémoires flash pourrait renforcer leur compétitivité face à des rivaux tels que le sud-coréen Samsung Electronics.

Selon le plan actuellement en cours d'élaboration, l'entité fusionnée serait détenue à 43 % par Kioxia, à 37 % par Western Digital et le reste par les actionnaires existants des entreprises, a déclaré l'une des sources.

Les deux sources ont refusé d'être identifiées, les négociations étant privées.

Aucune décision n'a été prise et les détails pourraient changer, ont déclaré les sources. Le projet de fusion est également susceptible de faire l'objet d'un examen antitrust dans plusieurs pays, dont les États-Unis et la Chine.

Un porte-parole de Kioxia a refusé de commenter les spéculations. Western Digital n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

L'investisseur activiste Elliott Management, qui détient des actions privilégiées convertibles dans Western Digital, pousse l'entreprise américaine à séparer son activité de mémoire flash de sa division de disques durs depuis qu'il a fait un premier investissement en actions l'année dernière.

Une telle scission précéderait le regroupement des mémoires flash avec Kioxia, a déclaré l'une des sources, ajoutant que la société fusionnée pourrait chercher à être cotée en bourse après l'opération.

Kioxia, anciennement Toshiba Memory, a été vendue par Toshiba Corp en 2018 à un consortium dirigé par Bain Capital pour 18 milliards de dollars. Elle a mis de côté les projets d'introduction en bourse en raison de la détérioration du marché de la mémoire flash. Toshiba détient toujours 40,6 % de Kioxia.

Elliott est également actionnaire de Toshiba et l'un des dirigeants de l'investisseur siège au conseil d'administration de l'entreprise japonaise.

Toshiba elle-même fait l'objet d'une restructuration. Un groupe dirigé par la société de capital-investissement Japan Industrial Partners (JIP) a proposé un rachat de Toshiba pour 15 milliards de dollars, mais le conseil d'administration de la société n'a pas voulu recommander l'opération aux actionnaires, estimant que le prix était trop bas.

La baisse de l'évaluation de Kioxia est l'un des facteurs qui ont fait chuter le prix proposé par JIP, selon un document déposé par Toshiba.

On ne sait pas encore ce que Toshiba fera de sa participation dans Kioxia si la fusion avec les activités de Western Digital dans le domaine des mémoires flash se concrétise, ni quel sera l'impact de l'opération sur l'offre de JIP pour Toshiba, ont déclaré les sources.

Kioxia et Western Digital étaient en pourparlers de fusion en 2021 avant que les négociations ne s'enlisent à cause d'une série de problèmes, notamment des divergences d'évaluation. Bloomberg a rapporté la reprise des pourparlers de fusion en janvier.

Au Japon, les deux entreprises produisent conjointement des puces de mémoire flash NAND, qui n'ont pas besoin d'énergie pour conserver les données et sont utilisées dans les smartphones, les ordinateurs personnels et les serveurs des centres de données.

La fusion de Kioxia et Western Digital permettrait de contrôler un tiers du marché mondial de la mémoire flash NAND, ce qui la placerait au même niveau que Samsung, le plus grand acteur du marché.

Les analystes estiment que Kioxia et Western Digital ont été plus vulnérables à la volatilité du marché des mémoires flash NAND que Samsung et SK Hynix Inc, qui sont également les principaux acteurs du marché plus consolidé des puces DRAM. (Reportage de Maki Shiraki et Makiko Yamazaki ; Rédaction de David Dolan et Jamie Freed)