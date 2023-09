Les prêteurs de Kioxia Holdings prévoient de refinancer 2 000 milliards de yens (13,5 milliards de dollars) de prêts pour soutenir sa fusion potentielle avec l'activité de mémoire flash de Western Digital, a rapporté Bloomberg News mercredi.

Sumitomo Mitsui Financial Group, Mizuho Financial Group et Mitsubishi UFJ Financial Group ont l'intention de soumettre une lettre d'engagement pour le refinancement le mois prochain, a rapporté Bloomberg en citant des sources anonymes.

Une partie du prêt sera utilisée pour payer des dividendes spéciaux aux actionnaires de Kioxia, selon Bloomberg.

Selon les termes de l'accord en cours de négociation, Western Digital détiendra environ 50,5 % de la société fusionnée, les 49,5 % restants étant détenus par Kioxia, a indiqué Bloomberg, ajoutant que l'activité disques durs de Western Digital ne devrait pas faire partie de l'accord.

Kioxia a déclaré que les informations contenues dans le rapport n'ont pas été annoncées par l'entreprise et a refusé de faire des commentaires. SMFG, Mizuho et MUFG ont refusé de commenter.

Sur les 2 000 milliards de yens de prêt, 400 milliards de yens seront probablement financés par des engagements de prêt et la Banque de développement du Japon fournira un prêt de 300 milliards de yens. Le reste sera probablement réparti à parts égales entre les trois mégabanques, selon Bloomberg.

Kioxia et Western Digital accélèrent les négociations en vue d'une fusion et mettent au point la structure de l'opération, a rapporté Reuters en mai, dans un contexte d'effondrement du marché des mémoires flash.