WESTERN DIGITAL : les comptes surprennent favorablement

Le constructeur de disques durs Western Digital devrait nettement progresser grâce à des profits meilleurs que prévu. Au second trimestre, clos début janvier, le groupe a enregistré un bénéfice net de 62 millions de dollars, ou 20 cents par action, contre une perte de 139 millions, ou 47 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA ressort à 69 cents, au dessus du consensus qui le donnait à 54 cents. Le chiffre d'affaires a grimpé de 7% à 3,94 milliards. Les analystes visaient 3,88 milliards de dollars.



Il a été soutenu par une forte demande de la part des particuliers.



Sur le premier trimestre en cours, il vise un bénéfice par action ajusté entre 55 et 75 cents pour des ventes entre 3,85 et 4,05 milliards de dollars. Le marché anticipe respectivement 63 cents et 3,87 milliards de dollars.