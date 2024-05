Western Forest Products Inc. est une société intégrée de produits forestiers à base de résineux. L'activité principale de la société est la vente de bois d'œuvre et de grumes, qui comprend l'exploitation forestière, le sciage de grumes pour en faire du bois d'œuvre spécialisé, du bois d'œuvre à valeur ajoutée et la transformation de bois lamellé-collé, ainsi que la vente en gros de bois d'œuvre acheté. Ses catégories de produits comprennent Outdoor Living, Exterior Appearance, Interior Living, LIFESTYLE CEDAR, WFP Engineered Products et autres. Les produits Outdoor Living comprennent les terrasses, le bois de construction, les structures extérieures et les clôtures. Les produits d'apparence extérieure comprennent les bardages, les garnitures et les bordures de toit, les soffites et les produits pour portes et fenêtres. Les produits LIFESTYLE CEDAR comprennent les terrasses LIFESTYLE CEDAR et les clôtures LIFESTYLE CEDAR. Les produits Interior Living comprennent les panneaux intérieurs, les moulures intérieures, les menuiseries architecturales et les éléments d'escalier. Les produits d'ingénierie WFP comprennent le bois lamellé-collé courbé et arqué, le bois lamellé-collé droit, les fermes fabriquées, le Calvert GL3000 et d'autres produits en bois lamellé-collé.

Secteur Sylviculture