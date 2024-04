Western New England Bancorp, Inc. est une société de portefeuille par actions immatriculée au Massachusetts. La société est la société mère de Westfield Bank (la Banque), CSB Colts, Inc. (CSB Colts), Elm Street Securities Corporation (Elm), WFD Securities, Inc. (WFD) et WB Real Estate Holdings, LLC (WB). La Banque est une institution financière à service complet, orientée vers la communauté, qui offre une gamme complète de produits et de services commerciaux et de détail, ainsi que des produits financiers de gestion de patrimoine. La Banque fournit également une variété de services bancaires, y compris les services bancaires par téléphone et en ligne, la saisie des dépôts à distance, les services de gestion de trésorerie, les facilités de découvert, les services de dépôt de nuit, et les installations de dépôt en coffre-fort. CSB Colts, Elm, et WFD sont engagés dans la détention de titres qualifiés. WB est engagée dans la détention d'autres biens immobiliers (OREO). La banque exploite environ 25 bureaux bancaires à Agawam, Chicopee, Feeding Hills, East Longmeadow, Holyoke, Huntington, Ludlow, South Hadley, Southwick, Springfield, Ware, et d'autres.

Secteur Banques