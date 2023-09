Western Pacific Trust Company est une société financière canadienne qui n'accepte pas de dépôts. Les services offerts par la société comprennent les régimes autogérés, les services fiduciaires, les services de conseil à la clientèle, les services d'enregistrement des sociétés et les services d'agence de garantie. La société exerce ses activités dans le secteur des services financiers. La société propose également des comptes d'épargne libre d'impôt (CELI) autogérés, dans lesquels les clients peuvent gagner un revenu d'investissement libre d'impôt. Dans le cadre de ses services fiduciaires, elle offre des conseils stratégiques, une assistance organisationnelle et consulte les conseillers juridiques des clients sur l'établissement et l'administration de diverses formes de fiducies. La société fournit une gamme de services de comptabilité, d'administration et de secrétariat d'entreprise à des clients sélectionnés sur la base d'une rémunération à l'acte. La société fournit des services d'agent de transfert et d'agent d'enregistrement à des sociétés émettrices non cotées et non déclarantes. La société fait office d'agent de garantie pour ses clients dans le cadre de leurs activités obligataires.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds