Western Securities Co., Ltd. est un groupe de services financiers organisé autour de 3 pôles d'activités : - banque de marché et d'investissement : intervention sur les marchés financiers, gestion de portefeuille, conseil en fusion-acquisition, capital-investissement, opérations sur actions (émission d'actions et d'obligations, introductions en Bourse, etc.) ; - prestations de courtage et de services titres : investissement dans des actions, obligations warrants, fonds, etc. ; - gestion d'actifs.