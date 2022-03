L'inversion de la tranche clé de la courbe des taux américains est une alarme de récession

Une section étroitement surveillée de la courbe des taux du Trésor américain s'est inversée mardi pour la première fois depuis septembre 2019, reflétant les préoccupations du marché selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait faire basculer l'économie dans la récession alors qu'elle lutte contre l'inflation galopante.

Pendant un bref instant, le rendement de l'obligation du Trésor à deux ans a été supérieur à celui de l'obligation de référence à 10 ans . Cette partie de la courbe est considérée par beaucoup comme un signal fiable qu'une récession pourrait survenir d'ici un an ou deux.

L'écart entre les taux à 2 ans et à 10 ans est brièvement tombé à moins 0,03 point de base, avant de rebondir au-dessus de zéro à 5 points de base, selon les données de Refinitiv.

Si la brève inversion en août et début septembre 2019 a été suivie d'un ralentissement en 2020, personne n'avait prévu la fermeture d'entreprises et l'effondrement économique dus à la propagation du COVID-19.

Les investisseurs craignent maintenant que la Réserve fédérale n'entame la croissance alors qu'elle augmente agressivement les taux pour lutter contre l'inflation galopante, les pressions sur les prix augmentant au rythme le plus rapide depuis 40 ans.

Les mouvements des deux et des dix reflètent le fait que le marché est de plus en plus nerveux à l'idée que la Fed pourrait ne pas réussir à favoriser un atterrissage en douceur", a déclaré Joe Manimbo, analyste principal du marché chez Western Union Business Solutions à Washington.

Les sanctions occidentales imposées à la Russie après son invasion de l'Ukraine ont créé une nouvelle volatilité dans les prix des matières premières, ajoutant à une inflation déjà élevée.

Les traders des contrats à terme sur les fonds fédéraux s'attendent à ce que le taux de référence de la Fed passe à 2,60 % d'ici février, contre 0,33 % aujourd'hui.

Certains analystes affirment que la courbe des rendements du Trésor a été déformée par les achats massifs d'obligations de la Fed, qui maintiennent les rendements à long terme par rapport aux rendements à court terme.

Les rendements des échéances courtes et intermédiaires ont bondi, car les opérateurs anticipent de plus en plus de hausses de taux.

Une autre partie de la courbe de rendement, également surveillée par la Fed en tant qu'indicateur de récession, reste loin de l'inversion.

Il s'agit de la partie de la courbe à trois mois et 10 ans, qui se situe actuellement à 184 points de base.

Quoi qu'il en soit, le délai entre une inversion de la partie de la courbe à deux mois et 10 ans et une récession est généralement relativement long, ce qui signifie qu'un ralentissement économique n'est pas nécessairement à craindre pour le moment.

"Le délai entre une inversion et une récession a tendance à être, disons entre 12 et 24 mois. Six mois ont été les plus courts et 24 mois ont été les plus longs, donc ce n'est vraiment pas quelque chose qui est actionnable pour les gens moyens", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez National Securities à New York.

Pendant ce temps, les analystes disent que la banque centrale américaine pourrait utiliser les roll-offs de ses énormes avoirs obligataires de 8,9 trillions de dollars pour aider à ré-accélérer la courbe de rendement si elle est préoccupée par la pente et ses implications.

La Fed devrait commencer à réduire son bilan dans les mois à venir.