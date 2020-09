Western Union : La Fondation Western Union soutient les étudiants étrangers impactés par la COVID-19

Un engagement de 250 000 $ US aidera à combler les besoins fondamentaux des étudiants étrangers vulnérables dans les pays suivants : l’Australie, le Canada, la France, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et le Royaume-Uni.

La Fondation Western Union a annoncé son engagement à débourser 250 000 $ US afin d’aider les étudiants étrangers qui éprouvent des difficultés, en raison de la pandémie de COVID-19, à payer leurs frais de scolarité et à assumer leurs besoins fondamentaux – soins de santé, bien-être, repas et logement.

Jusqu’à 25 étudiants dans le besoin se verront offrir une bourse de 10 000 $ US par la Fondation Western Union. La priorité sera accordée aux réfugiés, immigrants et personnes déplacées qui se trouvent dans les pays suivants : l’Australie, le Canada, la France, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et le Royaume-Uni. Ces pays constituent les principaux pays d’accueil pour étudiants étrangers dans le monde.

La Fondation travaillera en collaboration avec l’Institute of International Education (IIE) pour la remise des bourses. Les récentes recherches de l’IIE sur l’impact de la COVID dévoilent que, bien que les collèges et universités priorisent la santé et le bien-être de leurs étudiants étrangers, les restrictions concernant les voyages et la diminution du nombre d’emplois font en sorte que les étudiants étrangers les plus vulnérables sont aux prises avec des problèmes financiers importants.

En 2016, à l’échelle mondiale, les retombées économiques engendrées par les plus de 5,1 millions d’étudiants étrangers inscrits dans des programmes d’enseignement supérieur se chiffraient à 300 milliards de dollars. Selon StudyPortals, la majeure partie de ces étudiants venait de pays à faibles revenus et était en quête d’une meilleure éducation, d’une meilleure carrière et d’une meilleure vie.

« La COVID-19 a bouleversé le monde entier, y compris les plans des étudiants étrangers, ainsi que leur bien-être. Derrière toute statistique concernant les étudiants étrangers se trouve un jeune qui a pris la courageuse décision de quitter son domicile pour partir à l’étranger, souvent avec le soutien de sa famille qui a fait de réels sacrifices pour rendre le tout possible », déclare Elizabeth Roscoe, Responsable mondiale et Responsable de la marque chez Western union, et Directrice exécutive de la Fondation Western Union.

« La Fondation Western Union croit que les étudiants étrangers font partie intégrante de la communauté croissante de citoyens du monde. Ce sont des ambassadeurs internationaux, des leaders en matière d’excellence universitaire, de recherche et d’expériences culturelles. Ils contribuent au développement d’une société et d’une main-d’œuvre inclusive, innovatrice et interconnectée, et ce, à l’échelle mondiale et locale », poursuit Roscoe.

Cette initiative s’appuie sur le succès du programme de bourses d’études de la Fondation Western Union (WU Scholars) qui, au cours des trois dernières années, a aidé plus de 500 étudiants à poursuivre leurs études internationales dans 100 différents pays et dans plus de 150 collèges et universités.

« Nous sommes fiers de nous associer à la Fondation Western Union afin d’apporter un soutien financier substantiel aux étudiants qui ont besoin d’aide dans la poursuite de leurs études », a déclaré Dr Allan Goodman, Président et PDG de l’Institute of International Education (IIE). « La pandémie de COVID-19 a semé le chaos, et des milliers d’étudiants nous ont fait savoir directement que leurs besoins financiers sont plus grands que jamais, et que plusieurs d’entre eux courent le risque de ne pas terminer leurs études. »

L’IIE accepte les nominations jusqu’au 30 septembre 2020 pour les bourses WU Scholars. Les étudiants sont sélectionnés par leur université ou autre institution d’enseignement supérieur, ou par le réseau d’institutions partenaires de l’IIE. Les exigences requises incluent :

Être un étudiant étranger inscrit pour l’année universitaire 2020 et résidant déjà dans le pays d’étude.

Être en mesure de démontrer qu’une interruption importante s’est produite dans la capacité de payer les dépenses (frais de scolarité, assurance maladie, logement).

La Fondation Western Union a apporté son aide face à la COVID-19, et ce, depuis les tout premiers jours de la pandémie, avec un défi de don paritaire de 1 million de dollars US en février. Jusqu’à présent, la Fondation a offert son soutien à différents systèmes de soins de santé à travers le monde, à la lutte nationale contre la faim, et à l’éducation des populations vulnérables, incluant les réfugiés et immigrants touchés par la pandémie de COVID-19.

La Fondation Western Union invite la communauté internationale, y compris les corporations et les fondations, à se réunir afin d’aider les populations les plus vulnérables à s’épanouir par le biais de l’éducation et de formations professionnelles, et ce, soit en faisant des dons sur le site Web, en arrondissant leurs transactions sur l’appli mobile de Western Union ou en contactant la Fondation à l’adresse courriel wufoundation@westernunion.com.

À propos de la Fondation Western Union

La Fondation Western Union croit que l’éducation est la meilleure façon d’accéder à diverses perspectives économiques intéressantes. Après avoir posé, depuis près de 20 ans, des gestes à impact, nous continuons de nous acquitter de notre mission et de notre engagement avec Opportunity Beyond Borders en nous concentrant sur l’autonomisation des jeunes qui ont été déplacés de force et sont marginalisés, par le biais de formations et d’éducation, lesquels sont nécessaires dans l’économie mondiale actuelle axée sur la technologie. La Fondation procure également un soutien financier aux communautés en crise, principale cause de migration forcée, au moyen de mesures d’aide aux sinistrés et autres mesures humanitaires variées. Jusqu’à présent, plus de 126 millions de dollars ont été accordés au financement de projets et de bourses variés dans 174 pays à travers le monde. La Fondation Western Union est une compagnie à fin charitable distincte qui est exonérée d’impôts en vertu de l’article 501(c)(3) du Internal Revenue Code des États-Unis; elle est soutenue par Western Union Company, ses employés, ses agents et ses partenaires commerciaux. Les contributions faites à la Fondation sont déductibles d’impôts, aux fins de l’impôt sur le revenu américain. Pour en savoir plus, allez sur le site wu.com/foundation ou suivez-nous sur Twitter @TheWUFoundation.

À propos de IIE

L’Institute of International Education (IIE) est le leader en ce qui a trait aux stratégies permettant d’offrir une éducation et des programmes internationaux. Nous travaillons avec des décideurs politiques, des éducateurs et des employeurs à travers le monde afin de préparer les étudiants et les professionnels à joindre la main d’œuvre mondiale et à les outiller afin qu’ils puissent résoudre les problèmes de plus en plus complexes auxquels nous faisons face dans notre monde interconnecté. Avec le soutien de nos donateurs, nous créons également des initiatives qui servent à protéger les étudiants, les experts et les artistes à risque, à accroitre les occasions d’enseignement et d’études au-delà des frontières culturelles, et à offrir des services aux populations mal desservies. Fondée en 1919, l’organisation à but non lucratif IIE possède un réseau de 18 bureaux et organismes affiliés à travers le monde, et plus de 1300 institutions membres.

