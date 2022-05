Western Union : accord avec SuperGIROS en Colombie

Western Union et SuperGIROS ont annoncé un accord qui permet le mouvement d'argent mondial transfrontalier de Western Union dans tous les points de vente SuperGIROS en Colombie.



Les Colombiens ont maintenant plus de 9 800 emplacements supplémentaires pour envoyer et recevoir de l'argent à leurs amis et à leur famille dans le monde entier.



' Le réseau SuperGIROS en Colombie s'est étendu à 23 provinces. Ensemble, les deux entreprises possèdent maintenant une empreinte nationale qui atteint les régions les plus reculées du pays, offrant un accès à des services financiers qui faisaient défaut dans le passé ' indique le groupe.



' En Colombie, les envois de fonds sont d'une importance cruciale pour assurer la santé et la sécurité de ceux qui les reçoivent, en particulier dans les collectivités éloignées du pays ', a déclaré Claudia Reyes, directrice régionale de Western Union, Colombie.



