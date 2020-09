Western Union : annonce une collaboration avec Isabel Group

17/09/2020 | 16:15

Western Union annonce ce jour une collaboration entre sa division dédiée aux entreprises, Western Union Business Solutions, et Isabel Group, Fintech de Belgique leader des services de multibanking pour les entreprises et le grand public sur ce marché.



'Dans le cadre de ce partenariat, Western Union Business Solutions va permettre aux entreprises qui gèrent leurs opérations bancaires en ligne d'effectuer des paiements internationaux rapidement et facilement via la plateforme multibancaire d'Isabel Group', explique le groupe.



