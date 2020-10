Western Union : développe le versement en temps réel

L’entreprise développe le versement bancaire, sur portefeuille et par carte bancaire grâce à des services en temps réel et améliore le réseau numérique mondial afin de répondre à une demande croissante de la part de ses clients.

Western Union (NYSE : WU), leader mondial des transferts d’argent et paiements transfrontaliers et interdevises a annoncé avoir poursuivi l’expansion de son réseau mondial numérique en faveur du versement des fonds et avoir ainsi accru leur disponibilité en temps réel. Cette expansion a contribué à l’objectif de l’entreprise de construire la plus vaste collecte de fonds et de réseau de distribution au monde afin de répondre à une demande croissante en faveur de plus de transparence, d’immédiateté et de fiabilité de la part des clients.

Durant des décennies, Western Union a réalisé des transferts monétaires à l’aide de versements en quelques minutes dans plus de 130 devises grâce à son vaste réseau de distribution composé de plus de 550 000 agences réparties sur plus de 200 pays et territoires.

Désormais, l’entreprise développe également ses options de versement sur compte bancaire, parmi lesquelles le versement sur comptes bancaires, portefeuille ou par carte dans plus de 120 pays (contre 100 auparavant) et avec une vitesse de versement en temps réel dans 80 d’entre eux (contre 50 en avril 2020). Ce service est accessible à la clientèle dans le cadre de ses activités de paiements et de transferts d’argent à travers les services de marque, co-marque ainsi que marque blanche. L’objectif de l’entreprise est de permettre à non moins de 100 pays de bénéficier de ce service en temps réel d’ici fin 2020.

Le développement du réseau mondial de paiements et de transferts monétaires en temps réels de Western Union lui permet de se placer en tête de file de ce secteur, à l’image des écosystèmes de paiements en temps réel qui ne cessent de prendre de l’ampleur. De plus en plus de pays optent pour le développement et la mise en fonctionnement de schémas en temps réel afin d’optimiser leurs systèmes de paiement et obtenir des avantages économiques immédiats.

« Grâce à la construction d’un réseau de distribution et de collecte de fonds élargi à travers le monde, nous facilitons les paiements transfrontaliers en temps réel pour un groupe de consommateurs et répondons aux besoins commerciaux en pleine expansion. Notre but est d’apporter une expérience plus fluide, rapide et simplifiée pour les consommateurs, les entreprises et nos partenaires, » indique Jean Claude Farah, Président du Réseau Mondial de Western Union. « L’amortissement de la combinaison entre les connexions transfrontalières et les atouts incontestables de notre plateforme, comprenant des capacités de décomptes, de conformité et de traitement internationaux, nous permet de répondre à la demande croissante de paiements en temps réels transfrontaliers, fiables, transparents et rapides de notre clientèle et des entreprises internationales.

« Les moyens de paiement et de transferts monétaires en temps réel et transfrontaliers offrent un nombre accru de connexions à travers l’environnement de paiement international, notamment par l’émergence et le développement des marchés. Cette expansion est cruciale pour la croissance de notre activité et essentielle pour obtenir des opportunités en faveur d’un progrès économique mondial notamment dans le contexte actuel ; » déclare M.Farah.

Le réseau de versement sur compte international de Western Union comprend aujourd’hui un accès à plus de quatre milliards de comptes bancaires, portefeuilles et cartes bancaires sur chaque continent. Les connexions s’établissent à travers les banques locales, les changements de règlements de paiements nationaux, les systèmes de paiement électroniques tiers, les portefeuilles mobiles et les connexions avec carte à puce.

1 La disponibilité des fonds et des services est dépendante de certains facteurs incluant le service sélectionné, le choix de l’option de versement différé, des termes spécifiques applicables pour chaque service, du montant envoyé, du pays destinataire, de la disponibilité de la devise, des aspects réglementaires, des aspects de protection des consommateurs, des exigences d’identification, des restrictions de versement, des heures d’ouverture des agences, et des différences de fuseaux horaires.

