Western Union : renforce sa plateforme mondiale de paiements B2B

La société intègre la SWIFT GPI et renforce son portefeuille de devises dans WU Mass Payments API pour atteindre 130 devises

Western Union Business Solutions, division spécialisée dans les paiements de Western Union Company (NYSE : WU), leader dans le domaine des transferts monétaires et des paiements multidevises transfrontaliers, a annoncé l’expansion de ses capacités mondiales, offrant des services de paiement plus rapides et plus transparents à ses clients professionnels. Western Union Business Solutions a intégré SWIFT Global Payment Initiative (l’Initiative relative aux paiements internationaux SWIFT), et a augmenté le nombre d’options de devises internationales disponibles à 130 dans sa solution WU® Mass Payments API.

Western Union continue de renforcer ses capacités de paiement tout en continuant d’appliquer sa stratégie consistant à promouvoir son expertise dans le domaine des flux financiers transfrontaliers et multidevises.

En intégrant SWIFT Global Payment Initiative (l’Initiative relative aux paiements internationaux SWIFT), Western Union Business Solutions promeut son réseau financier mondial de premier ordre auprès d’une gamme croissante de clients professionnels, à la recherche d’une efficience opérationnelle supérieure en matière de paiements à travers le monde. En tant que membre de SWIFT GPI, Western Union Business Solutions fournira à ses clients une visibilité accrue ainsi que la certitude de voir leurs paiements transférés rapidement vers leur destination prévue.

La prise en charge de devises supplémentaires dans sa solution WU Mass Payments API permet aux institutions financières d’étendre leur portée, d’améliorer les efficiences et d’effectuer des transactions dans un plus grand nombre de devises, en intégrant un réseau flexible de paiements internationaux dans leur propre produit ou service. WU Mass Pay permet une expérience supérieure pour les bénéficiaires grâce à des cours de change en temps réel pré-intégrés. Les partenaires peuvent envoyer jusqu’à 10 000 paiements dans plus de 130 devises en une seule fois, avec un suivi des paiements en temps quasi réel, des fonctionnalités de rapport, ainsi que des modifications de notifications automatisées concernant le statut des paiements. Ils ont par ailleurs la possibilité d’acheminer des paiements sur le réseau mondial de Western Union Business Solutions.

« Nous développons de manière continue nos capacités afin d’offrir à nos clients les outils permettant d’accéder au marché mondial croissant. Le fait d’intégrer Swift GPI et d’enrichir notre portefeuille de devises dans la solution Mass Payments API renforce non seulement notre avantage concurrentiel, mais également celui de nos clients », a déclaré Scott Johnson, directeur des produits chez Western Union Business Solutions. « Les clients s’attendent à bénéficier, et bénéficient désormais, de paiements plus rapides, traçables, transparents, uniformes et plus fiables. C’est ce que nous leur proposons, en plus de notre programme mondial de conformité », a-t-il déclaré.

Pour les organisations qui recherchent un partenaire leur permettant d’optimiser leurs paiements transfrontaliers, Western Union Business Solutions leur fournit les solutions dont elles ont besoin pour envoyer, recevoir et gérer des paiements internationaux. Notre réseau mondial étendu, qui couvre 200 pays et territoires, combiné à nos connaissances des marchés locaux, leur permet de gérer leurs paiements internationaux de manière simple, efficace et efficiente.

À propos de Western Union

The Western Union Company (NYSE : WU) est un leader mondial dans le domaine des transferts monétaires et des paiements multidevises transfrontaliers. La plateforme de Western Union fournit des flux transfrontaliers fluides, et son réseau financier mondial de premier plan connecte plus de 200 pays et territoires dans plus de 130 devises. Nous mettons en relation les entreprises, les institutions financières, les gouvernements et les consommateurs grâce à l’un des réseaux offrant la plus large portée au monde, en accédant à plusieurs milliards de comptes bancaires, à plusieurs millions de portefeuilles numériques et cartes, ainsi qu’à plus d’un demi-million de magasins de détail. Western Union connecte le monde pour rendre accessibles des possibilités illimitées. Pour en savoir plus, visitez www.westernunion.com.

