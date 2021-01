Western Union : saluée pour son engagement envers l'inclusion dans l'édition 2020 de l'indice Bloomberg sur la parité

Western Union (NYSE : WU), un leader mondial dans le domaine des transferts d’argent et des paiements transfrontaliers inter-devises, a annoncé aujourd’hui faire partie des 380 entreprises internationales incluses dans l’édition 2021 du Bloomberg Gender-Equality Index (GEI). Le GEI mesure la parité à travers cinq piliers : leadership féminin et vivier de talents, salaire égal et parité salariale entre les sexes, culture inclusive, politiques de lutte contre le harcèlement sexuel et marque pro-femmes. C’est la deuxième année consécutive que Western Union apparaît dans cet indice.

« Cette intégration dans le GEI Bloomberg est la preuve de la passion et de l’engagement de Western Union envers la diversité, l’équité et l’inclusion » a déclaré Hikmet Ersek, Président et PDG de Western Union. « En tant qu’entreprise réellement internationale avec une base d’acteurs diverse et multiculturelle, nous nous engageons en faveur d’une culture inclusive, qui constitue à nos yeux un élément clé de la santé et la puissance d’innovation de notre entreprise, et partant de nos performances et de la réussite future de la société. »

Le GEI met en lumière les pratiques et politiques de parité menées par les entreprises cotées en bourse, et élargit ainsi le champ de données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) mis à la disposition des investisseurs. La méthode de notation complète et transparente du GEU permet aux investisseurs d’évaluer les performances d’une entreprise et de les comparer avec d’autres sociétés du même secteur.

« Les entreprises figurant au GEI 2021 élargissent la sphère de données ESG pour y inclure les données relatives à la parité que les investisseurs attendent aujourd’hui », a affirmé Peter T. Grauer, président du Conseil d’administration de Bloomberg. « Leur engagement envers la transparence donne l’exemple en matière d’inclusion et réduit l’opacité des marchés. »

En publiant leurs indicateurs de parité à l’aide du cadre du GEI, les entreprises figurant au GEI 2021 se sont engagées à fournir un aperçu complet de leurs investissements en faveur de la parité sur le lieu de travail et des sphères dans lesquelles elles évoluent, élevant ainsi la barre de ce que chacun est en droit d’attendre des autres entreprises du même secteur. Western Union a été intégrée à l’édition de cette année après avoir obtenu une note égale ou supérieure au seuil qui, selon Bloomberg, est le reflet d’un niveau élevé de transparence et de performance générale à travers les cinq piliers du cadre.

Participer au cadre et à l’indice GEI se fait sur une base volontaire et ne comporte aucun coût associé. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site internet du GEI.

