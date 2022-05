Western Union : signe un accord avec PagaPhone au Mexique

Western Union signe un accord avec PagaPhone pour étendre les canaux de transfert d'argent transfrontaliers entre les États-Unis et le Mexique.





Les clients aux États-Unis peuvent désormais envoyer de l'argent au Mexique via n'importe quel canal Western Union, y compris WU.com, l'application mobile ou dans n'importe quel magasin de détail Western Union.



Les destinataires peuvent recevoir les fonds sur leur téléphone en utilisant leur compte PagaPhone SmartPay.



' En s'associant à Western Union, les utilisateurs de PagaPhone SmartPay au Mexique ont un autre moyen de recevoir de l'argent de leurs amis et de leur famille de l'autre côté de la frontière, en utilisant une marque bien connue et de confiance depuis des décennies ', a déclaré Ulises Tellez, PDG et fondateur de PagaPhone SmartPay et Cloud Transfer Services.



