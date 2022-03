Western Union suspend ses opérations en Russie et en Biélorussie

The Western Union Company (NYSE : WU) se rallie au reste du monde pour condamner l’invasion non provoquée et injustifiée de l’Ukraine. Nous partageons tous le choc, l’incrédulité et la tristesse autour de cette tragédie et de cette catastrophe humanitaire. Nous sommes de tout cœur avec le peuple ukrainien et avec nos collègues, clients, agents et partenaires qui ont été touchés.

Au cours des dernières semaines, nos équipes ont travaillé pour soutenir nos clients ukrainiens, y compris les millions de personnes forcées de partir, de la meilleure façon possible. Cela comprend des dons pour soutenir les efforts d’aide humanitaire et des services de transfert d’argent gratuits.

Nous avons également engagé un dialogue de grande ampleur avec un large éventail de parties prenantes dans un effort sérieux pour parvenir à la bonne décision concernant nos services en Russie et en Biélorussie. Nous avons soigneusement évalué les considérations internes et externes, notamment les conséquences pour nos collaborateurs, partenaires et clients, auxquels nous accordons de l’importance. En définitive, étant donné l’impact tragique continu de l’agression prolongée de la Russie contre l’Ukraine, nous avons pris à la décision de suspendre nos opérations en Russie et en Biélorussie.

Nous nous joignons à la communauté internationale pour exprimer notre sincère espoir d’une résolution diplomatique et pacifique. Dans le même temps, nos priorités restent le bien-être et la sécurité de nos salariés, ainsi que de continuer à soutenir le peuple ukrainien, notamment le nombre croissant de réfugiés cherchant à se mettre en sécurité.

WU-G

À propos de Western Union

The Western Union Company (NYSE : WU) est un leader mondial dans le domaine des transferts monétaires et des paiements multidevises transfrontaliers. La plateforme de Western Union fournit des flux transfrontaliers fluides, et son réseau financier mondial de premier plan connecte plus de 200 pays et territoires dans plus de 130 devises. Nous mettons en relation les consommateurs, les entreprises, les institutions financières et les gouvernements grâce à l’un des réseaux offrant la plus large portée au monde, en accédant à plusieurs milliards de comptes bancaires, à des millions de portefeuilles numériques et cartes, ainsi qu’à un important réseau international de magasins de détail. Western Union connecte le monde pour rendre accessibles des possibilités illimitées. Pour en savoir plus, visitez www.westernunion.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220309006059/fr/