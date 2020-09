Western Union : vient en aide aux déplacés du camp de Moria

Western Union et la Western Union Foundation débloquent des fonds afin de participer aux efforts de secours immédiats centrés sur les besoins les plus urgents des déplacés de Moria

Western Union, un leader mondial dans le domaine des mouvements et des paiements transfrontaliers interdevises, et la Western Union Foundation ont annoncé que la fondation allait verser 250 000 dollars afin de répondre aux besoins immédiats et de long terme des réfugiés, et notamment des personnes déplacées du camp de Moria en Grèce. Plus de 12 000 personnes ont été évacuées du camp de Moria, sur l’île de Lesbos, qui a été détruit par des incendies en début de semaine.

Le camp servait d’abri temporaire à des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile venus de 70 pays différents, dont des personnes âgées, des femmes enceintes, des enfants et des personnes handicapées. Leur seul lieu de refuge ayant été dévasté par le feu, des milliers de personnes se retrouvent désormais sans abri ni accès à l’eau et à l’hygiène.

La fondation va débloquer 100 000 dollars pour soutenir l’International Rescue Committee (IRC) dans son travail de secours immédiat envers les évacués du camp de Moria. Ces fonds permettront de leur offrir un hébergement sûr, une assistance psychosociale et des soins de santé mentale, et de leur distribuer les fournitures d’urgence, en se concentrant sur le matériel nécessaire à la prévention de la transmission du COVID-19. Une autre enveloppe de 150 000 dollars sera consacrée au financement de la défense de leurs droits sur le long terme et des actions menées pour garantir aux réfugiés des conditions de vie durables en Grèce.

« Western Union et sa fondation travaillent sans relâche au profit des migrants, réfugiés, et personnes déplacées de force dans le monde entier. Nous nous tenons aux côtés des habitants du camp de Moria », a déclaré Hikmet Ersek, Président et PDG de Western Union. « Bon nombre de nos clients sont des migrants qui ont quitté leur pays d’origine vers un nouveau pays pour diverses raisons, qu’elles soient économiques, financières, familiales ou sécuritaires. »

« Nous appelons les dirigeants internationaux à se regrouper pour venir en aide à cette communauté vulnérable, dont la survie est en jeu. Nous savons d’expérience que les personnes ne peuvent s’en sortir qu’à condition de bénéficier d’une assistance de base et d’opportunités via l’éducation, la formation professionnelle et l’accès à l’économie mondiale. »

Dans une récente déclaration publiée par l’IRC, Dimitra Kalogeropoulou, Directeur Grèce de l’IRC​, a affirmé : « Si les récents événements de Moria sont inimaginables, ils étaient pourtant malheureusement prévisibles. La situation délétère qui règne sur les îles va trop loin depuis trop longtemps. Suite à la destruction du camp et à l’évacuation de ses habitants, la situation est désormais alarmante, et les résidents n’ont plus aucun endroit où vivre en sécurité. Ces personnes déjà traumatisées ont perdu les quelques bien qu’elles possédaient... Elles n’ont plus rien. »

Depuis sa création, la Western Union Foundation a accordé 10,5 millions de dollars au soutien des personnes déplacées, dont les immigrés, réfugiés, demandeurs d’asile, personnes touchées par des conflits et migrants dans le monde entier, dont 2,5 millions de dollars en Europe.

Depuis 2018, en partenariat avec le MIT D-Lab, la Western Union Foundation dispense des formations pratiques centrées sur le design, l’innovation et l’entrepreneuriat aux réfugiés vivant en Grèce. Ce système permet à ces personnes d’acquérir les compétences techniques et comportementales requises pour créer leur propre entreprise, tout en gagnant en confiance en soi et en accroissant leur capacité à résoudre des problèmes.

D’après les Nations unies, fin 2018, plus de 70 millions de personnes dans le monde étaient forcées de vivre loin de chez elles en raison de conflits et de persécutions. Parmi elles, environ 30 millions sont des réfugiés, dont plus de la moitié ont moins de 18 ans. On compte également des millions d’apatrides a qui la nationalité a été refusée, et partant également l’accès aux droits fondamentaux que sont l’éducation, la santé, l’emploi et la liberté de déplacement.

À propos de Western Union

The Western Union Company (NYSE : WU) est un leader mondial dans le domaine des transferts monétaires et des paiements multidevises transfrontaliers. En reliant monde numérique et monde physique, notre plateforme omnicanal permet aux consommateurs et aux entreprises d’envoyer de l’argent, d’en recevoir, et d’effectuer des paiements de manière fiable, simple et rapide. Au 30 juin 2020, notre réseau comprenait plus de 550 000 points de vente au détail offrant nos services de marque dans plus de 200 pays et territoires, avec la capacité d’envoyer de l’argent vers des milliards de comptes. De plus, westernunion.com, notre canal affichant la croissance la plus dynamique en 2019, est disponible dans plus de 75 pays, ainsi que des territoires supplémentaires, permettant de transférer l’argent à travers le monde. Grâce à sa portée mondiale, Western Union fait circuler l’argent pour le meilleur, renforçant les liens entre les familles, les amis et les entreprises pour favoriser l’inclusion financière et soutenir la croissance économique. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.westernunion.com.

À propos de la Western Union Foundation

Selon la Western Union Foundation, l’éducation est le chemin le plus sûr vers les opportunités économiques. Après avoir eu un impact pendant plus de 20 ans, nous continuons à remplir notre mission avec notre engagement dans le programme Opportunity Beyond Borders. Ces financements se concentrent sur l’autonomisation des jeunes déplacés de force et marginalisés, en leur prodiguant la formation et l’instruction nécessaires pour réussir dans notre économie mondialisée et guidée par la technologie. La fondation apporte également des fonds aux communautés en crise par le biais de secours aux sinistrés et d’autres efforts humanitaires – en effet, les catastrophes sont l’une des principales causes des migrations forcées. À ce jour, plus de 126 millions de dollars ont été donnés pour financer des projets et des bourses dans 174 pays à travers le monde. La Western Union Foundation est une association caritative distincte qui est exonérée d’impôt en vertu des dispositions 501(c)(3) du US Internal Revenue Code (Code des impôts des États-Unis), et elle est soutenue par la Western Union Company, ses employés, agents et partenaires commerciaux. Les dons effectués au profit de la Fondation sont déductibles de vos impôts à l’égard de l’impôt sur le revenu américain. Pour en savoir plus, rendez-vous sur wu.com/foundation ou suivez-nous sur Twitter @TheWUFoundation.

