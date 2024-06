Western Uranium & Vanadium Corp. est engagée dans l'acquisition et le développement de ressources en uranium et en vanadium dans les États de l'Utah et du Colorado aux États-Unis d'Amérique. Ses projets comprennent Sunday Mine Complex, San Rafael, Sage, Hansen/Taylor Ranch et d'autres propriétés supplémentaires. Le complexe minier Sunday est situé dans l'ouest du comté de San Miguel, dans le Colorado, aux États-Unis. Le complexe se compose de cinq mines individuelles : la mine Sunday, la mine Carnation, la mine Saint Jude, la mine West Sunday et la mine Topaz. Le projet d'uranium San Rafael est situé dans le comté d'Emery, dans l'Utah, et forme un seul bloc de claims contigus couvert par 146 claims miniers filoniens fédéraux non brevetés. La mine Sage est située dans le comté de San Juan, dans l'Utah, et dans le comté de San Miguel, dans le Colorado. Le projet d'uranium Hansen/Taylor Ranch couvre plus de 13 500 acres. Il est situé à environ 150 kilomètres au sud-ouest de Denver, dans le district de Tallahassee Creek, au Colorado.

Secteur Uranium