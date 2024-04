Westhaven Gold Corp. est une société d'exploration aurifère basée au Canada. La société fait progresser la découverte à haute teneur du projet Shovelnose dans le plus récent district aurifère du Canada, la ceinture aurifère de Spences Bridge (SBGB). Elle contrôle environ 37 000 hectares (ha) avec quatre propriétés aurifères détenues à 100 % et réparties le long de cette ceinture sous-explorée. La propriété Shovelnose couvre plus de 17 623 ha et est située près de l'extrémité sud de la SBGB, à environ 30 kilomètres (km) au sud de Merritt, en Colombie-Britannique. Ses autres projets comprennent Prospect Valley Gold, Skoonka Creek Gold et Skoonka North. Le projet Prospect Valley Gold couvre plus de 10 927 ha et est situé à environ 30 km à l'ouest de Merritt, en Colombie-Britannique, dans la SBGB. La société détient une participation de 100 % dans la propriété Skoonka Creek, située près de l'extrémité nord de la SBGB. Sa propriété Skoonka North consiste en trois titres miniers contigus couvrant une superficie d'environ 6 167 ha.

Secteur Or