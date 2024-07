Westinghouse Air Brake Technologies Corporation figure parmi les 1ers fournisseurs mondiaux d'équipements, de systèmes et de services technologiques à valeur ajoutée dédiés au secteur du transport. L'activité s'organise essentiellement autour de 4 familles de produits et services : - produits électroniques et spéciaux : notamment systèmes de contrôle de train positif et de freinage pneumatique électroniques, enregistreurs d'événements, équipements de surveillance, attelages, engrenages, coupleurs, compresseurs d'air et échangeurs de chaleur ; - produits de transit : équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation, portes pour autobus et voitures de métro, pantographes, assemblages de fenêtres, coupleurs, moteurs de traction, etc. ; - composants de freins et produits de friction ; - services de remise à neuf, de révision et de construction : construction de locomotives de banlieue et de manoeuvre, révision et remise à neuf d'autobus, de voitures de métro et de locomotives. Le CA par marché se ventile entre transport ferroviaire de fret (71,9%) et transport par autobus, voitures de métro et trains à grande vitesse (28,1%). La répartition géographique du CA la suivante : Etats-Unis (47%), Amérique du Nord (9,1%), Europe (17%), Amérique du Sud (3,6%), Afrique (1,1%) et autres (22,2%).