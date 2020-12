Westinghouse Air Brake Technologies : aWabtec and RATP Partner to Test Innovative “Green Friction” Braking Solutions

PITTSBURGH, DEC. 3, 2020 - Wabtec (NYSE: WAB) and RATP, Paris region operator as well a major international public transport operator, announced this week a partnership to test Wabtec's innovative Green Friction braking solution. The test will study the solution's ability to improve air quality in Paris tunnels by drastically reducing the micro-particles emitted from friction braking.

'Transit authorities around the world are looking for ways to improve air quality throughout their network and especially in their tunnels,' said Lilian Leroux, President of Wabtec's Transit Business. 'One challenge is to offer an innovative new friction material with nearly no particle emissions, while at the same time maintaining performance, durability and safety. Through this partnership, we will demonstrate how our Green Friction solution meets all those requirements and significantly reduces braking emissions.'

Wabtec's 'Green Friction' technology is the result of the company's expertise in friction materials and significant investments in the methodology of measuring the particles emitted during braking. The solution is expected to reduce particle emissions from friction braking on metro trains by up to 90 percent.

The testing with RATP started in October 2020. The study will assess the materials currently used on the trains, as well as evaluate the performance and particle emissions of the most suitable 'Green Friction' material. Finally, the companies will conduct operational testing of the new friction materials on the disc brake system of suburban type trains.



About Wabtec

Wabtec Corporation is a leading global provider of equipment, systems, digital solutions and value-added services for freight and transit rail. Drawing on nearly four centuries of collective experience across Wabtec, GE Transportation and Faiveley Transport, the company has unmatched digital expertise, technological innovation, and world-class manufacturing and services, enabling the digital-rail-and-transit ecosystems. Wabtec is focused on performance that drives progress, creating transportation solutions that move and improve the world. The freight portfolio features a comprehensive line of locomotives, software applications and a broad selection of mission-critical controls systems, including Positive Train Control (PTC). The transit portfolio provides highly-engineered systems and services to virtually every major rail transit system around the world, supplying an integrated series of components for buses and all train-related market segments that deliver safety, efficiency and passenger comfort. Along with its industry-leading portfolio of products and solutions for the rail and transit industries, Wabtec is a leader in mining, marine and industrial solutions. Wabtec has approximately 27,000 employees in facilities throughout the world. Visit the company's new website at: www.WabtecCorp.com.



French Version

PITTSBURGH, 3 Décembre 2020 - WABTEC (NYSE : WAB) et RATP, opérateur francilien mais aussi opérateur international de transport public ont annoncé cette semaine un partenariat pour tester la solution innovante de freinage « Green Friction » de Wabtec. Ce test permettra d'étudier la capacité de la solution à améliorer la qualité de l'air dans les tunnels parisiens en réduisant considérablement les microparticules émises lors du freinage par friction.

'Les autorités de transport en commun du monde entier cherchent des moyens d'améliorer la qualité de l'air sur l'ensemble de leur réseau et en particulier dans leurs tunnels', a déclaré Lilian Leroux, président de la division Transit de Wabtec. 'L'un des défis consiste à proposer un nouveau matériau de friction innovant n'émettant pratiquement pas de particules, tout en maintenant les performances, la durabilité et la sécurité. Grâce à ce partenariat, nous allons démontrer comment notre solution Green Friction répond à toutes ces exigences et réduit considérablement les émissions de freinage'.

La technologie 'Green Friction' de Wabtec est le résultat de l'expertise de l'entreprise en matière de matériaux de friction et d'investissements importants dans la méthodologie de mesure des particules émises lors du freinage. Cette solution devrait permettre de réduire jusqu'à 90 % les émissions de particules lors du freinage par friction des rames de métro.



Les essais avec la RATP ont commencé en octobre 2020.L'étude évaluera les matériaux actuellement utilisés dans les trains, ainsi que les performances et les émissions de particules de l'équipement 'Green Friction' le plus approprié. Enfin, les deux entreprises effectueront des tests opérationnels des nouveaux matériaux de friction sur le système de freins à disque des trains de type RER.

À propos de Wabtec

Wabtec Corporation est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'équipements, de systèmes, de solutions numériques et de services à valeur ajoutée pour le fret et le transport passager ferroviaire. S'appuyant sur près de quatre siècles d'expérience collective de Wabtec, GE Transportation et Faiveley Transport, l'entreprise possède une expertise digitale inégalée, une innovation technologique et une fabrication et des services de classe mondiale, qui permettent de mettre en place des écosystèmes numériques du transport ferroviaire. Wabtec se concentre sur les performances qui favorisent le progrès, en créant des solutions de transport qui font bouger et améliorent le monde. Le portefeuille de fret comprend une gamme complète de locomotives, d'applications logicielles et un large choix de systèmes de contrôle critiques, dont le Positive Train Control (PTC). Le portefeuille de Wabtec Transit fournit des systèmes et des services de haute technicité à pratiquement tous les grands systèmes de transport ferroviaire dans le monde, en fournissant une série intégrée de composants pour les bus et tous les segments de marché liés au train qui assurent la sécurité, l'efficacité et le confort des passagers. En plus de son portefeuille de produits et de solutions de pointe pour les secteurs du rail et du transport en commun, Wabtec est un leader dans les domaines de l'exploitation minière, de la marine et des solutions industrielles. Wabtec compte environ 27 000 employés dans des installations situées dans le monde entier. Visitez le nouveau site web de l'entreprise à l'adresse suivante: www.WabtecCorp.com.