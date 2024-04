WestKam Gold Corp. est une société canadienne qui se concentre sur l'acquisition et le développement de propriétés aurifères et argentifères susceptibles d'abriter d'importantes ressources dans l'ouest du Canada. La société a ajouté le claim Will, qui est situé dans le district minier de Goldbridge. La propriété est située dans le district minier de Bridge River, dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique. Le claim couvre environ 1142,47 hectares.

Secteur Or