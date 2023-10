Westlake Corporation est un fabricant et un fournisseur de matériaux et de produits qui améliorent la vie de tous les jours. La société est présente en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Elle fournit des éléments de base pour des solutions allant du logement et de la construction à l'emballage et aux soins de santé en passant par l'automobile et le consommateur. Ses segments comprennent Performance et matériaux essentiels et Produits pour le logement et l'infrastructure. Le secteur Performance et matériaux essentiels comprend les produits vinyliques nord-américains de Westlake, les produits chloralcalis et dérivés nord-américains de Westlake, les produits chloralcalis européens et asiatiques de Westlake, les oléfines de Westlake, le polyéthylène de Westlake et l'époxy de Westlake. Les produits de logement et d'infrastructure comprennent les produits de construction Westlake Royal, les tuyaux et raccords Westlake, les composés mondiaux Westlake et le Dimex Westlake. Ses produits sont utilisés dans divers marchés de consommation et industriels, notamment la construction résidentielle, les produits automobiles, le traitement de l'eau, les éoliennes, les revêtements ainsi que d'autres biens durables et non durables.

Secteur Produits chimiques de base