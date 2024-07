Westlake Vinnolit est arrivé en tête de la catégorie PVC des « Polymer Producer Awards » 2024 de l'Alliance Polymers for Europe (PEA), en appliquant les critères PEA axés sur la fiabilité des livraisons, la circularité, la qualité, la communication, l'innovation et l'engagement envers le marché européen. Westlake Vinnolit a également remporté le prix PEA « Overall Award - Decarbonization », en reconnaissance des réalisations de l'entreprise dans le domaine des résines à faibles émissions de CO2.

Cette année, un nombre particulièrement élevé de transformateurs de matières plastiques ont participé à l'évaluation annuelle des producteurs de polymères, sponsorisée par Polymers for Europe Alliance. Tous les utilisateurs de polymères en Europe avaient jusqu'à la mi-mai pour voter et évaluer les performances de leurs fournisseurs de polymères au cours des 12 derniers mois. Selon les principaux critères en vigueur cette année - fiabilité de livraison, circularité, qualité, communication, innovation et engagement envers le marché européen - Westlake Vinnolit a remporté la catégorie PVC avec 92 % des voix. « Nous sommes très heureux de ce formidable succès et tenons à remercier nos clients de leur confiance et leur inspiration constantes », a déclaré le Dr Karl-Martin Schellerer, vice-président principal de Westlake Performance and Essential Materials pour l'Europe et l'Asie, et directeur général de Westlake Vinnolit. « En même temps, c'est l'assurance de la plus grande incitation pour continuer à nous améliorer ».

‘Supplier of the year for PVC’ and ‘Overall Award – Decarbonisation’ for Westlake Vinnolit: Ron Marsh, Chairman of the Polymers for Europe Alliance (left), congratulated Dr. Karl-Martin Schellerer, Senior Vice President, Westlake Performance and Essential Materials - Europe and Asia. (Photo: Polymers for Europe Alliance)

En outre, Westlake Vinnolit a également remporté le « Overall Award – Decarbonization ». « Le PVC Award est un grand honneur, surpassé uniquement par le fait d'être le premier fournisseur de matières plastiques en termes de décarbonation », a déclaré le Dr Schellerer, qui a reçu les prix et les certificats des mains de Ron Marsh, président de l'Alliance, et de Benoît Hennaut, président de l'EuPC, lors de la cérémonie qui s'est déroulée dans le cadre de la conférence des transformateurs européens de matières plastiques intitulée « A Circular Future with Plastics » à Bruxelles. « La dé-fossilisation des plastiques est un élément important de la lutte contre le changement climatique et l'un des plus grands défis de l'industrie. Avec notre gamme de produits GreenVin®, qui permet d'économiser du CO2 , nous soutenons activement nos clients en les aidant à réduire les émissions de Scope 3.1 et à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable ».

Vinnolit GreenVin® PVC est entièrement produit avec de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables, soutenu par des certificats européens de haute qualité pour les énergies renouvelables (Garanties d'Origine / HKNs) et permet d'économiser environ 25 % d'équivalents CO2 par rapport au PVC ®Vinnolit produit de manière conventionnelle. L'empreinte carbone respective a été calculée par Sustainable AG conformément à la norme ISO 14067 et certifiée par TÜV Rheinland. Le PVC bio-attribué GreenVin® utilise en outre de l'éthylène renouvelable issu de la biomasse de deuxième génération, ce qui augmente les économies de CO2 à environ 90 %, en tenant compte de la fixation biogénique du CO2 . Le PVC bio-attribué Vinnolit GreenVin® a un bilan de masse certifié selon ISCC PLUS et REDcert2. Les propriétés avantageuses du produit et de la transformation souhaitées par les clients restent inchangées.

Polymers for Europe Alliance a été lancée par l'association des transformateurs européens de matières plastiques (EuPC) afin de fournir des informations publiques factuelles sur l'état de l'approvisionnement en polymères en Europe et d'engager un dialogue constructif avec la base d'approvisionnement. Les initiatives de l'Alliance comprennent également les Polymer Producers Awards pour l'Europe. Dans le cadre de cette enquête de satisfaction client à l'échelle européenne, tous les utilisateurs de polymères en Europe peuvent évaluer leurs fournisseurs de l'année.

À PROPOS DE WESTLAKE VINNOLIT

En tant que fabricant leader de PVC et partenaire important en matière de soude caustique, Westlake Vinnolit offre des solutions individuelles à des clients provenant d'une large gamme de secteurs, tels que la construction, l'industrie automobile, la technologie médicale ou la production de pâte à papier. Westlake Vinnolit est un leader du marché mondial dans la fabrication de spécialités PVC de haute qualité. Son siège social à Ismaning, près de Munich, et ses quatre sites de production à Burghausen, Gendorf, Knapsack et Cologne emploient 1 400 personnes et génèrent un chiffre d'affaires annuel de plus d'un milliard d'euros.

Westlake Vinnolit participe au programme « Responsible Care » de l'industrie chimique visant à améliorer de manière continue la sécurité, la santé et la protection de l'environnement et soutient VinylPlus®, l'engagement volontaire de l'industrie européenne du PVC en faveur du développement durable, en tant que « partenaire officiel » au plan financier, et de préférence avec une participation active. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site à l'adresse suivante www.westlakevinnolit.com

À PROPOS DE WESTLAKE CORPORATION (WLK)

Westlake est un fabricant et fournisseur mondial de matériaux et de produits innovants qui améliorent la vie au quotidien. Basée à Houston et présente en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, l'entreprise fournit les composantes de solutions vitales, qu'il s'agisse du logement et de la construction, de l'emballage et des soins de santé, de l'automobile et des biens de consommation. Pour plus d'informations, consultez le site Web de l'entreprise à l'adresse suivante www.westlake.com.

