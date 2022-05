NAPCO Tuyaux et raccords devient Westlake Tuyaux et raccords

Le nouveau nom de « Westlake Tuyaux et raccords » traduit la force du portefeuille de produits et le rang de la Société à titre de deuxième fabricant de tuyaux et raccords en importance en Amérique du Nord.

Westlake Tuyaux et raccords, appelée auparavant NAPCO Tuyaux et raccords, est ravie d’annoncer son nouveau nom qui reflète la véritable valeur offerte à ses clients par sa large gamme de produits soutenus par l’image de marque de Westlake Corporation (NYSE : WLK), une société Fortune 500.

« En tant que Westlake Tuyaux et raccords, nous raffinons notre collaboration avec nos clients pour faire constamment progresser nos produits et systèmes de tuyauterie et pour innover et réinventer des solutions fondées sur la technologie de pointe, » a indiqué André Battistin, vice-président de Westlake Tuyaux et raccords. « Nous voulons nous hisser en tête de peloton dans le développement de produits toujours plus écologiques et conçus pour durer, tout en livrant les produits essentiels de haute qualité dont nos clients ont besoin pour mener à bien leurs activités jour après jour. »

Westlake Tuyaux et raccords offre de nombreuses innovations en tuyaux et raccords qui transforment les systèmes de conduites d’eau en PVC, notamment les produits Certa-LokMD, Certa-LokMD CLIC, YelomineMD, Certa-SetMD et Certa-FloMD, ainsi qu’une nouvelle gamme de produits en PVC à molécules orientées (PVCO).

En outre, la récente acquisition de LASCO Fittings, Inc. a permis à la Société d’élargir sa gamme de raccords moulés par injection pour desservir ses segments de marché actuels et pénétrer de nouveaux marchés comme ceux des piscines et spas, des aquariums, des parcs aquatiques et des systèmes d’irrigation pour terrains de golf.

Compte-tenu de la présence accrue de Westlake Tuyaux et raccords, l’engagement de la Société à fournir des produits de haute qualité et un soutien technique de tout premier ordre est primordial. L’évolution de l’image de marque n’est que la première étape d’une démarche délibérée visant à améliorer l’expérience client du début à la fin.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous à www.westlakepipe.com/a-propos

À propos de Westlake Tuyaux et raccords

Westlake Tuyaux et raccords, une société de Westlake (NYSE : WLK), est le deuxième fabricant de tuyaux et raccords en polychlorure de vinyle (PVC) en importance en Amérique du Nord. À partir de ses 35 usines et centres de distribution, la Société fournit des tuyaux à garniture, soudés au solvant et à joints retenus ainsi qu’une large gamme de raccords dans plusieurs niches de marché, dont celles des conduites municipales d’eau et d’égout, de plomberie, de tubage de puit d’eau, de piscines et spas et d’irrigation agricole et de gazon. Westlake Tuyaux et raccords s’est hissée en tête de file de l’industrie au chapitre du développement de produits avec sa technologie Certa-LokMD à joint verrouillé et ses systèmes visant à bâtir une meilleure fondation. Pour en savoir davantage, consultez notre site Web à WestlakePipe.com et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook et Twitter.

À propos de Westlake

Westlake est un fabricant et fournisseur international de matières et de produits innovateurs qui améliorent la vie des gens chaque jour. Depuis notre siège social de Houston et nos usines en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, nous fournissons les constituants de solutions vitales – des produits de bâtiment et matériaux de construction résidentielle aux produits d’emballage, de soins de santé et automobiles ainsi qu’aux biens de consommation. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site de la Société à www.westlake.com.

